„Portalul către o altă dimensiune”, surprins de un fotograf într-o stațiune de schi. Fenomenul straniu are o explicație

Un "portal către o dimensiune alternativă" a făcut furori pe internet după ce un fotograf a surprins un fenomen optic.

Fotograful Gaby Chavez a surprins imaginile în stațiunea de schi Cerro Catedral din Patagonia, în sudul Argentinei, și a postat pe Instagram neobișnuita apariție, transmite publicația Daily Star.

„Un portal către o altă dimensiune?. Natura [este] întotdeauna surprinzătoare, cristale de zăpadă care zboară și razele soarelui care se filtrează prin nori", a scris fotograful în legenda fotografiei.

Clipul prezintă un "portal" circular strălucitor în aer de-a lungul pantelor înzăpezite ale stațiunii de schi. Deși revelația stranie poate părea desprinsă dintr-un film științifico-fantastic, fenomenul este cunoscut sub numele de sub-sun, generat de reflexia soarelui pe un nor de cristale de gheață. Acesta poate fi văzut doar de sus și se poate produce doar direct sub soare.

În situația de față, lumina soarelui se reflectă pe micile cristale de gheață care plutesc în atmosferă, creând un halou ciudat în aer.

Utilizatorii rețelelor de socializare și-au dat cu părerea cu privire la acest fenomen.

„Este timpul să te întorci de unde ai venit, prietene, haha", a spus un utilizator Instagram într-un comentariu.

„Ce moment frumos!", a scris un altul, în timp ce un al treilea a scris: „Nu am văzut niciodată așa ceva. Magie incredibilă".

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 29-07-2023 14:08