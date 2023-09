„Familia mea urăște asta". Un șofer de ride-sharing și-a acoperit 95% din suprafața corpului cu tatuaje înfiorătoare

Un bărbat de 30 de ani s-a tatuat pe 95% din corp. El spune că nu suportă să vadă imaginile cu el din adolescență și că acum se simte în largul său. Totuși, familia sa e nemulțumită de tatuajele îngrozitoare pe care le are pe corp.

Caleb Hendrickson nu suportă să vadă pozele cu el din adolescență, dar a împărtășit cu imagini dinainte de a se tatua în timpul unui interviu pentru Daily Star.

Primul tatuaj și l-a făcut când avea 16 ani și acum, la 30 de ani, are până la 95% din piele tatuată. De-a lungul anilor, el a investit peste 20.000 de dolari în tatuaje.

„Nu eram în control asupra propriei mele soarte și acum sunt. Este greu de descris cu adevărat. Sunt foarte mulțumit de rezultat”.

Foto: Caleb Hendrickson

Respins din cauza tatuajelor

Caleb a devenit pasionat de tatuaje după ce a admirat brațele tatălui său când era copil. Totuși, familia sa consideră că a exagerat și nu este mulțumită de modul în care arată în prezent.

„Oh, familia mea urăște cât de departe am mers cu tatuajele”, a spus el.

Bărbatul a spus că a fost discriminat când a încercat să obțină anumite locuri de muncă. „Pur și simplu au încheiat interviul [când l-au văzut]”.

În prezent, el lucrează ca șofer Uber de doi ani și a spus că este apreciat de clienți. „Majoritatea oamenilor cred că arăt cool. De obicei spun ce tatuaje grozave sau vreau să arăt ca tine”.

Tatuaje neobișnuite

Caleb a fost inspirat de autorul H.P Lovecraft, astfel că tatuajele sale sunt cu cranii, monștri, tentacule, globul ocular, târâtoare înfiorătoare și dinți. Tatuajul său preferat este o gheișă, care se pe piciorul stâng.

Bărbatul este și un împătimit al piercing-urilor, având în nas, urechi și buze.

Foto: Caleb Hendrickson

„Nu am nicio idee cât de multe piercing-uri am, dar mi-am făcut tatuaje pe față pe vremea când eram ucenic în pierce-uri și voiam mă dedic acestui stil de viață. Dar ulterior am avut o revelație și m-am decis să-mi fac toată fața pentru că majoritatea tatuajelor de pe fața mea proveneau dintr-o fază rebelă și atât. Dar cea mai tare chestie e că acum mă simt mai mult ca mine (după schimbarea look-ului). Iar mesajul meu pentru cei care îi descurajează pe alții să nu-și facă tatuaje e să își vadă de treaba lor”.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 26-09-2023 13:08