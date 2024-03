Zeci de oameni s-au întrecut pe pârtie la Păltiniș, echipați cu schiuri sau placă de snowboard. ”E la superlativ totul”

Cu schiuri în picioare sau cocoțați pe snowboard, zeci de temerari s-au întrecut pe pârtie, apoi au aterizat într-un bazin cu apă instalat la linia de sosire. Alții au pornit în cursa nebună cu ambarcațiuni improvizate. Dar nu înainte de a se costuma, pentru impresie artistică.

Echipați cu schiuri sau placă, zeci de temerari au alunecat pe pârtia din Păltinis. Doar că, de această dată, coborârea s-a încheiat într-un bazin, în care mulți au plonjat fără voie. Chiar dacă au avut parte de o bălăceală nedorită, concurenții nu și-au pierdut entuziasmul.

Femeie: „A fost un șoc termic, aia e clar, e frig și afară, apa e gheață, dar overall a fost o experiență super faină!"

Femeie: „Nu am simțit la început rece, a venit recele ăla un pic mai târziu."

Bărbat: „Minunat, minunat, un pic rece în piscină, dar ce să facem, măcar ne ține un pic soarele de cald."

Bărbat: „A fost foarte fain, adrenalină maximă."

Au fost însă și câțiva tineri care au scăpat cu hainele uscate.

Bărbat: „Mi s-au aburit ochelarii, nu am mai văzut nimic pe apă, am vrut să mă scufund, dar nu s-a întâmplat. Am supraviețuit și mă bucur de viață acum!"



Față în față cu apa rece s-au trezit și cei care au pornit în competiție la bordul unor ambarcațiuni improvizate. Unii băieți au cucerit publicul cu ținutele sumare. Dar și un echipaj colorat a atras priviri.

Bărbat: „Suntem fericiți că a ajuns în apă și chiar că a plutit, cu toată că s-a rupt din ea, foarte fain!"

Cuplu: „E la superlativ totul. Cu căldură în suflet! Chiar dacă apa e bocnă! Dar nu mai contează, ne distrăm!"

Unii au luat însă în serios totul și s-au străduit să construiască o ambarcațiune care să se descurce atât pe pârtie, cât și pe apă. De pe margine, spectatorii nu au contenit cu încurajările, chiar dacă apa nu i-a ocolit.

Femeie: „Am luat și noi apa și a fost frig și îmbrăcat, darămite ei. Foarte tare, foarte tare!"

Bărbat: „Respect maxim pentru toți care s-au înscris, bravo lor!"

La final, juriul i-a răsplătit pe curajoși. În cazul celor care au participat pe schi sau placă, a fost premiată cea mai lungă alunecare pe apă. Iar la ambarcațiuni a contat enorm impresia artistică.

