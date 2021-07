Cauza carambolului de pe A2. Șofer: „Mergeam cu 90 de km/h şi dintr-o dată am văzut numai lumini roşii”

Mai multe accidente rutiere în lanţ petrecute vineri dimineaţă pe Autostrada Soarelui au provocat un carambol cu 55 de autoturisme implicate!

Peste 150 de oameni au trăit momente dramatice şi în final 5 copii şi 11 adulţi au ajuns la spitalele din Cernavodă şi Constanța. Alţi 8 răniţi au primit îngrijiri la faţa locului. Cauzele principale, spun poliţiştii, sunt ceaţa densă, viteza şi neatenţia. A fost declanşat planul roşu de intervenţie, iar forţe din judeţele Constanța, Ialomiţa şi Galaţi au intrat în misiune!

La ora 07.40 dispeceratul 112 din Constanța a fost anunţat de primul accident rutier petrecut la km 182 de pe Autostrada Soarelui, între Medgidia şi Cernavodă.

Din primele date, pe o ceaţă deasă, un şofer nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi a acroşat autoturismul din faţa sa. Imediat s-a format primul carambol cu şase maşini. Două persoane au fost rănite.

Șofer: ”Carambol, viteză mare din cauza ceţii probabil că a fost un accident mai în față unii au frânat la timp alţii nu au frânat la timp. Persoana care m-a lovit a venit glonţ. Sunt în vacanţă, am toate bagajele vă daţi seama. Să vedem cum ajung cu maşina acasă, asta este problema”.

Reporter: Cum s-a întâmplat?

Femeie bandajată: Nu ştiu nimic. S-a auzit o bubuitură şi cam atâta mai mult nu ştiu.

Reporter: Sunteţi rănită?

Femeie bandajată: Da am o umflătură la picior.

În timp ce echipajele de intervenţie se îndreptau spre locul accidentului, s-a produs un al doilea accident în lanţ! Autostrada se blocase din cauza primului carambol, iar unii şoferi opriţi în coloană nu au folosit luminile de avarii. Cinci autoturisme s-au ciocnit violent, iar doi şoferi au fost răniţi uşor.

Șofer: ”Mergeam 90 şi dintr-o dată din cauza la ceaţă am văzut pe toate benzile numai lumini roşii. Am încercat să frânez şi uitaţi rezultatul, cum poţi să opreşti o maşină fără ABS, fără nimic în 10 metri? Nu am avut vizibilitate şi când am văzut a fost prea târziu”.

În acest moment, autostrada se blocase aproape cu totul, iar în jurul orei 08.00 s-a produs al treilea carambol: Trei maşini s-au tamponat, cinci oameni au fost răniţi.

Cătălin Covrig, ISU: "A fost activat planul roşu aici la km 186 al Autostrăzii Soarelui până în acest momemt la faţa locului sunt peste 30 de autoambulanţe, 1 spital mobil, plus elicoptere Smurd. Echipajele de salvatori au fost trimise din Capitală şi judeţele Ialomiţa, Călăraşi. În acest moment sunt 17 victime".

Silviu Cosa, prefect Constanța: ”A fost activat planul roşu aici pe autostradă unde ne aflăm până acum din ce ştim sunt implicate peste 55 de autovehicule”.

Diana Tatarici SAJ Constanța: ”Au fost găsite 17 victime conştiente, din cele 17 patru copii,13 adulţi. O parte din victime au fost transportate la Spitalul judeţean Constanța pentru investigaţii”.

Porţiune de autostradă de la Cernavodă spre Constanța era deja ticsită de echipaje de intervenţie. În final, cinci copii şi 11 adulţi au ajuns la spital, iar alţi opt răniţi au fost trataţi la faţa locului.

Cristian Amarandei şef ISU Dobrogea: ”A fost dificil din cauza numărului mare de autoturisme implicate a numărului mare de persoane şi a condiţiilor de trafic din zonă pentru că forţele de intervenţie au venit din direcţii diferite”.

Coada de maşini se întindea pe cel puţin 20 de km din autostrada soarelui, deşi poliţiştii deviaseră circulaţia de pe A2 pe drumul vechi dintre Cernavoda şi Constanța.