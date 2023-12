„Cum s-a întâmplat asta. L-au dat jos din avion”. Un băiețel de șase ani a fost îmbarcat într-un avion greșit

În schimb, băiatul a fost „îmbarcat incorect” pe un zbor spre Orlando, a recunoscut sâmbătă compania aeriană într-o declarație.

Spirit Airlines și-a cerut scuze după ce a îmbarcat un minor neînsoțit de șase ani pe un zbor greșit, potrivit Independent.

Declarația nu a abordat modul în care a avut loc eroarea în timpul unei zile aglomerate de călătorii de sărbători.

„Copilul a fost întotdeauna sub îngrijirea și supravegherea unui membru al echipei noastre și, imediat ce am descoperit eroarea, am luat măsuri urgente pentru a comunica cu familia și a o reconecta. Luăm în serios siguranța și responsabilitatea transportului tuturor oaspeților noștri și desfășurăm o anchetă internațională.Ne cerem scuze familiei pentru această experiență”, a declarat compania.

Bunica băiatului, Maria Ramos, a vorbit cu WINK-TV despre panica pe care a trăit-o atunci când a realizat că acesta nu a ajuns cu zborul prevăzut.

„Mi-au spus: „Nu, nu este în acest avion. A pierdut zborul”. Eu am spus: „Nu, nu avea cum să piardă zborul, pentru că am eticheta de check-in”, și-a amintit doamna Ramos.

„Am intrat în avion și am mers la însoțitoarea de bord și am întrebat-o: „Unde este nepotul meu? Ea a spus: „Nu aveam niciun copil în acest avion.”

La scurt timp după aceea, băiatul a sunat-o pentru a-i spune că a aterizat în siguranță, în orașul greșit.

Bunica băitaului a precizat că nu i-a fost dată nicio explicație de către companie, pentru această situație dezastruoasă.

„Vreau să mă sune și să-mi spună cum a ajuns nepotul meu în Orlando. Cum s-a întâmplat asta? L-au dat jos din avion”, a mai precizat bunica.

Sursa: Independent Etichete: , , , Dată publicare: 26-12-2023 11:51