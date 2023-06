Șocul unor turiști când au primit nota, la un restaurant din Grecia. Cât au plătit pentru patru băuturi, calamari și o salată

Familia a fost furioasă din cauza sumei exorbitante pe care a trebuit să o plătească pentru un simplu prânz, potrivit Daily Star.

Discutând despre această problemă pe rețelele de socializare, cei doi au afirmat că au fost jefuiți de cafeneaua de pe plaja Platis Gialos din Mykonos. Bărbatul a împărtășit și o poză cu nota de plată, care a făcut înconjurul internetului.

Conform bonului, se poate observa că au cheltuit 360 de euro pe o bere, un mojito, două milkshake-uri, o salată grecească, pâine și o porție de calamari. Numai farfuria de calamari a costat 75 de euro.

Daily Star

„Această postare este pentru a ajuta pe toată lumea și pentru a nu avea sentimentul de a fi păcalit, au afirmat cei doi. Mergeam pe jos pentru a găsi un loc în fața plajei și există multe baruri unde te poți așeza.”, a mărturisit britanicul.

„În timp ce ne plimbam, chelnerul de la unul dintre restaurante, ne-a spus că putem folosi șezlongurile lor, cu condiția să cumpărăm două băuturi. Ne-am gândit că nu a fost o afacere rea și am acceptat. Pe măsură ce ne-am instalat, el a continuat să ne sâcâie să comandăm, la care soția mea a luat un mojito, în timp ce eu am luat o bere. Am continuat să cer un preț, iar el a evitat inteligent întrebarea spunând că trebuie să ia meniul de băuturi, dar că este ieftin. Ne-a obligat să luăm și milkshake-uri pentru copiii noștri”, a povestit bărbatul.

Cei doi s-au gândit să comande și ceva de mancare, iar chelnerul le-a recomandat calamari, pe meniu scria că aceștia costă 19 euro și că vin împreună cu pâine și o salată. Bărbatul a întrebat dacă cumva există o taxă separată pentru cele două preparate, însă el i-a răspuns ferm „Nu".

„La final mi-a înmânat bonul despre care am cerut lămuriri și mi-a spus că este vorba de mâncare și băutură. Eram deja șocat că am văzut 75 de euro pentru calamari și 78 de euro pentru băuturi, dar ca să terminăm mai repede, a continuat să mă sâcâie ca să platătesc și m-am simțit obligat să-i dau cardul meu de credit pentru a face plata.", a adăugat el.

Soția lui s-a simțit deranjată de această situație și le-a spus atât chelnerului cât și casierului că nota nu este corectă. Casierul a luat chitanța și a tăiat partea de sus care conținea numele, adresa și data tranzacției. Nu s-au deranjat să le ofere o explicație ci pur și simplu le-au încasat suma uriașă de 360,80 euro.

Femeia a mărturisit că s-a simțit înșelată și că și-ar dori ca nimeni să nu mai treacă prin asta.

„Toate celelalte restaurante au fost foarte drăguțe, dar acesta este un loc pe care l-aș evita în mod clar.", a povestit soția lui.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 29-06-2023 11:46