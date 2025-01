Vremea în mini-vacanța de Mica Unire. Prognoza meteo pentru weekend-ul 24-26 ianuarie

Prognoza meteo pentru weekendul 24-26 ianuarie 2025 indică temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, cu maxime care vor depăși valorile normale ale lunii ianuarie. Deși vom avea parte de o vreme mai caldă, sunt așteptate și precipitații, care pot influența planurile celor care vor să profite de zilele libere.

Astfel, în mini-vacanța de Mica Unire, va fi esențial să fim pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii, mai ales în zonele montane și sudice ale țării.

Conform celor mai recente prognoze ANM, în perioada 20 ianuarie - 17 februarie 2025, România va experimenta temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. De asemenea, precipitațiile vor fi semnificativ mai reduse, în special în zonele montane și în sudul țării.

În săptămâna 20 - 27 ianuarie, valorile termice vor depăși media obișnuită, fiind mai ridicate în întreaga țară, dar cu o accentuare în zonele montane și în nord-estul României. Cantitatea de precipitații va fi mai mică decât de obicei, afectând în mod deosebit regiunile montane și sudice.

Vremea în Bucuresti în mini-vacanța de Mica Unire

Vineri se mai adună norii pe parcursul zilei si e posibil sa picure putin. Vântul devine mai insistent, iar la amiază se ating 13 grade.

Sâmbătă, în orele dimineții, sunt ceva înnorări si un pic de ceață, dar mai tarziu se arată și soarele. Vântul va sufla slab și se face din nou mai cald decât în mod obișnuit.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la marginea Bucureștiului, vor fi -2 grade.

Vremea la munte în mini-vacanța de Mica Unire

Vineri cerul rămâne acoperit de nori pe tot parcursul zilei si se răcește ușor. Vor fi precipitații mixte, dar la peste 1.500 de metri altitudine vor predomina ninsorile.

Sâmbătă mai sunt ceva înnorări la începutul zilei, însă mai târziu norii se risipesc și atmosfera devine plăcută. Se încălzește ușor și vântul va avea unele porniri în zonele de creastă.

Prognoza meteo pentru perioada 20 ianuarie - 2 februarie 2025

Regimul termic din perioada 20 ianuarie - 2 februarie 2025 va fi, în general, mai ridicat decât valorile climatologice specifice acestei perioade. Temperaturile maxime vor fi pozitive în majoritatea regiunilor țării, iar la începutul lunii februarie se așteaptă precipitații în diverse zone, conform prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Banat, media temperaturilor maxime va crește ușor, de la 2 - 4 grade până spre 13 grade, în perioada 26 - 28 ianuarie, caracterizând o vreme mult mai caldă față de normalul climatologic al perioadei. Din 29 ianuarie și până la sfârșitul intervalului media temperaturilor maxime va scădea ușor până la 9 grade (2 februarie), dar se va menține peste cele specifice perioadei. În ceea ce privește temperaturile nocturne, acestea vor fi în creștere de la o noapte la alta. În dimineața de 20 ianuarie, media temperaturilor minime va fi în jur de -2 grade, urmând ca, în dimineața zilei de 24 ianuarie, să înregistreze valoarea de 3 grade. Din 25 ianuarie, media temperaturilor minime va avea mici variații de la o dimineață la alta și se va situa în jurul valorii de un grad. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în perioada 22 - 25 ianuarie, precum și la finalul intervalului (2 februarie).

În Crișana, media valorilor termice diurne va crește ușor de la 2 - 4 grade până spre 12 grade, în perioada 26 - 28 ianuarie. Din 29 ianuarie și până la sfârșitul intervalului, temperaturile maxime vor scădea ușor până la 8 grade în 2 februarie, dar se vor menține peste cele specifice perioadei. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor crește de la o valoare medie de -4 grade în data de 20 ianuarie până la 3 grade în 24 ianuarie. Ulterior, vor avea variații ușoare de la o zi la alta, media temperaturile minime fiind de zero grade - un grad, peste cele specifice pentru această dată calendaristică. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în perioada 22 - 25 ianuarie, precum și la începutul lunii februarie.

În Transilvania, până în 25 ianuarie, media regională a temperaturilor maxime va oscila între 5 și 8 grade. După această dată, valorile termice diurne vor crește treptat până la 9 - 10 grade (28 ianuarie), urmând ca mai apoi să scadă ușor până la 6 grade spre sfârșitul intervalului (2 februarie). Cu toate acestea, în toată perioada de referință, maximele termice se vor menține peste cele specifice perioadei. În ceea ce privește minimele termice, acestea vor crește de la o valoare de -5 grade, în 20 ianuarie, până la zero grade pe 25 ianuarie. Din 26 ianuarie și până la finalul intervalului media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de -2 grade. Astfel, minimele termice vor fi mai ridicate decât cele climatologice specifice pentru această dată. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în perioada 22 - 25 ianuarie și la finalul intervalului (2 februarie).

În Maramureș, în primele zile din interval, vor fi alternanțe termice, astfel încât media diurnă va avea valori zilnice cuprinse între 4 și 8 grade. Din data de 23 ianuarie, maximele termice vor crește treptat până la valori de 10 - 11 grade, în perioada 26 - 28 ianuarie, apoi vor scădea ușor până la 8 grade (2 februarie), dar se vor menține mai ridicate decât ar trebui la final de ianuarie și început de februarie. Referitor la media temperaturilor din timpul nopții, aceasta va crește de la -4 grade (20 ianuarie) până la un grad (24 - 25 ianuarie). Din data de 26 ianuarie și până la sfârșitul intervalului, media temperaturilor minime va fi între -1 grad și zero grade, peste normele perioadei. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în perioada 22 - 25 ianuarie, precum și la începutul lunii februarie.

În Moldova, pe parcursul întregului interval, valorile termice, atât cele maxime, cât și cele minime, se vor situa peste mediile multianuale caracteristice pentru ultima decadă a lunii ianuarie și începutul lunii februarie. În primele zile, media maximelor termice va scădea de la 11 grade în data de 20 ianuarie la 6 grade, în ziua de 22 ianuarie. După această dată, media regională a temperaturilor maxime va crește treptat până la 9 grade, în ziua de 26 ianuarie, după care va scădea ușor la 6 grade (2 februarie). Media minimelor termice va crește ușor de la -3 grade (20 ianuarie) până la un grad (25 ianuarie). Din 26 ianuarie, minimele termice nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar media acestora se va situa în jurul valorii de zero grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în ziua de 25 ianuarie, precum și la sfârșitul intervalului (1 - 2 februarie).

În Dobrogea, media maximelor termice va crește de la 8 grade (20 ianuarie) până la 11 - 12 grade (24 ianuarie). Din 25 ianuarie, maximele termice vor avea mici variații de la o zi la alta, la finalul intervalului media maximelor termice fiind de 8 grade, caracterizând pe tot parcursul intervalului o vreme caldă pentru ultima decadă a lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Minimele termice vor fi în creștere de la -1 grad (20 ianuarie) până la 4 grade (25 ianuarie). Din 26 ianuarie și până la sfârșitul intervalului, media minimelor termice va înregistra mici variații și va avea valori cuprinse între un grad și 3 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în zilele de 22 și 25 ianuarie, precum și la finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie.

În Muntenia, pe parcursul întregului interval, valorile maxime și cele minime se vor situa peste mediile multianuale caracteristice pentru ultima decadă a lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Maximele termice vor crește ușor de la 8 - 9 grade, în primele trei zile, până la 11 - 12 grade în perioada 23 - 28 ianuarie, apoi vor varia ușor de la o zi la alta, înregistrând o valoare medie de 8 grade la finalul intervalului. Minimele termice vor crește ușor de la -3 grade (20 ianuarie) până la un grad (25 ianuarie). Din 26 ianuarie, minimele termice nu vor avea variații semnificative, media acestora fiind de până la un grad. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în data de 25 ianuarie, precum și la finalul intervalului (2 februarie).

În Oltenia, pe întreaga durată a intervalului de prognoză, atât maximele, cât și minimele se vor situa peste mediile multianuale caracteristice pentru ultima decadă a lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Media maximelor termice va crește ușor de la 8 grade în primele zile din interval până la 11 - 12 grade (25 ianuarie), după care va avea variații ușoare de la o zi la alta, înregistrând valoarea de 8 grade la sfârșitul intervalului (2 februarie). Evoluția va fi asemănătoare și în privința minimelor, media acestora urmând să crească ușor de la -3 grade (20 ianuarie) până la un grad (25 ianuarie). Din 26 ianuarie și până la sfârșitul intervalului, media minimelor termice nu va înregistra variații semnificative, aceasta fiind între zero grade și un grad. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului.

La munte, media maximelor termice va scădea în primele zile, de la 8 grade (20 ianuarie) la zero grade (22 ianuarie), iar ulterior va crește treptat până la 6 grade (26 ianuarie). Din 27 ianuarie, media maximelor termice va scădea treptat, înregistrând valoarea de zero grade la sfârșitul intervalului (2 februarie). Cu toate acestea, valorile termice se vor menține peste normele climatologice specifice acestei perioade. Din punct de vedere al temperaturilor nocturne, acestea vor scădea de la zero grade (20 - 21 ianuarie) la -5 grade (22 - 23 ianuarie), apoi vor crește ușor până la -1 grad (27 ianuarie). Din 28 ianuarie vor scădea ușor până la -5 grade la finalul intervalului (2 februarie). Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în perioada 22 - 25 ianuarie, precum și la sfârșitul intervalului (1 - 2 februarie).

