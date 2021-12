VIDEO uimitor. Un bărbat este lovit de fulger, dar reușește să supraviețuiască

Înregistrarea video, făcută publică de o companie media indoneziană și postată apoi pe rețelele de socializare, potrivit Russia Today, îl arată pe bărbat cu merge în ploaie sub o umbrelă, pe lângă posibile vehicule militare parcate în zonă.

După aproximativ 15 secunde, acesta este lovit de o explozie și scântei, iar imaginile îl arată întins pe asfaltul umed. Bărbatul nu reușește să se ridice, iar oamenii aleargă spre el.

Bărbatul a supraviețuit, dar a suferit arsuri la mâini, potrivit Detik News. Inițial a fost tratat la spital, iar acum se recuperează acasă.

Se presupune că aparatul de tip walkie-talkie al gardianului, pe care îl avea în mâini, ar fi atras descărcarea fulgerului.

Șansele de a fi lovit de fulger depind de o serie de factori, inclusiv de locația geografică. De exemplu, decesele dintr-o astfel de cauză ajung anual la sute în India, în timp ce în SUA fulgerele ucid în medie 50 de oameni pe an.

Cei care supraviețuiesc, pot suferi stop cardiac, arsuri severe și leziuni cerebrale pe tot parcursul vieții.

De asemenea, bărbații sunt loviți de fulgere mai des decât femeile, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), care afirmă că aproximativ 85% dintre victimele fulgerelor sunt de sex masculin. Se crede, de asemenea, că purtarea unei umbrele mărește posibilitatea de producere a unui fulger.

