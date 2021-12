Un măgăruș cu un picior strâmb a primit cadou de Crăciun o proteză creată special pentru el

Daily Mail

Un măgăruș cu un picior strâmb a primit în dar, de Crăciun, o proteză special creată pentru el.

Tommy s-a născut cu piciorul drept din față deformat ceea ce l-a făcut să se deplaseze mai greu, la un moment dat chiar riscând să fie eutanasiat. De-a lungul anilor, starea sa s-a agravat din ce în ce mai tare, cauzându-i probleme grave la spate și la umăr.

Însă, cu ocazia Crăciunului, măgărușul a primit în dar o proteză care să-l ajute să se deplaseze normal, oferindu-i stabilitate.

Acum, Tommy s-a întors acasă la prietenul său cel mai bun - Bobby - care i-a fost alături toată viața.

Piciorul artificial, creat de compania Dorset Orthopaedic, este atașat măgărușului în fiecare dimineață după micul dejun, scre dailymail.co.uk.

Directorul companiei a transmis că a creat proteza special pentru Tommy, fiind impresionat de povestea lui.

„După ce l-am văzut pe Tommy, a durat aproximativ două luni să creez și să perfecționez proteza. Tommy a fost născut cu un picior deformat, iar starea sa s-a agravat atât de tare pe parcursul anilor încât stăpânii săi au luat în considerare eutanasierea. Unul dintre stăpâni ne-a sunat și ne-a întrebat dacă am făcut vreodata proteze pentru măgari sau pentru cai. De obicei facem proteze pentru oameni, însă acum 15 ani am făcut una pentru un cal. Apoi am mers să-l cunosc pe Tommy...Este atât de draguț încât nu te poți gândi la altceva decât cum să-l ajuți. Am decis să încercăm. Nu am cerut bani pentru asta... Am vrut doar să facem un bine unui animal”, a spus directorul companiei.

Stăpânul lui Tommy a mărturisit că eutanasierea măgărușului ar fi fost o adevărată tragedie pentru Bobby, prietenul său cel mai bun.