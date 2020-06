VIDEO. Două șopârle uriașe, vedete pe rețelele sociale. S-au ținut în brațe

Două șopârle uriașe se țin în brațe zeci de secunde pe un drum aglomerat, scrie sputniknews.com.

Imaginile au fost surprinse de un polițist, care le-a postat pe o rețea socială. ”Când îți revezi bestia după trei luni”, a scris acesta.

Meeting your bestie after 3 months of #Lockdown. ????.#FridayThoughts.#BestFriends. pic.twitter.com/0bmBtN4FAr