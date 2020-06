Luptă de proporții între un bărbat și un aligator de 4 metri. A încercat să-și salveze câinele: „L-am lovit în cap”

Un bărbat din Florida, SUA s-a luptat cu un aligator pentru a-și salva câinele care fusese atacat și tras în apă de reptilă.

Potrivit presei locale, bărbatul a povestit că se plimba pe lângă ferma lui cu animalul de companie, când patrupedul s-a apropiat de malul râului și a fost atacat de un aligator de aproape patru metri, transmite Fox News.

Imediat după ce a observat atacul, bărbatul a intervenit pentru a-și salva câinele.

„Am apucat gulerul de la lesa câinelui și am încercat să-l trag înapoi și m-am trezit într-o adevărată luptă cu acest aligator, care nu-i dădea drumul. Așa că am lăsat lesa deoparte, m-am pus în genunchi și am început să-l lovesc în cap, până a eliberat câinele și a plecat. Când l-am recuperat, oasele îi ieșeau în afară și un picior atârna. Medicii i-au pus plăci metalice și șuruburi, pentru a putea merge din nou”, a povestit bărbatul.

În urma incidentului, el a precizat că plănuiește să prindă reptila.

Citește și Un aligator celebru a murit la vârsta de 84 de ani. Care ar fi fost legătura lui cu Adolf Hitler

„Încă nu am reușit. Ne iubim câinele foarte mult și vom face orice pentru el”, a mai zis acesta.