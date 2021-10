VIDEO Doi miri din India au mers spre nuntă, pe străzile inundate, cu ajutorul unei oale de gătit imense

Mirele și mireasa au intrat în oala de gătit și au fost trași pe apă de doi bărbați, fiind urmați chiar și de un fotograf.

Cuplul a împrumutat oala de la un templu local, susținând că era sinugra lor opțiune în acel moment.

Deși străzile erau inundate în urma unor ploi abundente din cauza cărora au murit cel puțin 27 de persoane, mirii nu au luat în considerare să-și amâne nunta.

Cei doi au ajuns cu bine la templul unde s-a ținut ceremonia.

„S-a transformat într-o nuntă la care nu ne-am fi gândit”, a spus mireasa pentru postul local de știri Asianet.

Ploile abundente din ultimele patru zile au cauzat inundații de proporții și alunecări de teren. Orașe și sate întregi au fost nimicite de ape.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd