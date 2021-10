Momentul în care o casă este înghițită cu totul de un râu. 26 de oameni au murit, după inundațiile din India. VIDEO

Printre cei morți se numără cinci copii, conform BBC. Iar bilanțul ar putea să crească, pentru că foarte mulți oameni sunt dați dispăruți.

Mai multe case au fost afectate de inundații, mulți oameni rămânând blocați în Kottayam, din statul Kerala.

Un video arată mai mulți localnici cum trag cu o sfoară un autobuz rămas în apă.

Într-un alt clip se observă momentul în care o casă se prăbușește cu totul într-un râu.

Kottayam și Idukki sunt două dintre cele mai afectate zone din stat. Precipitațiile abundente au provocat, de asemenea, alunecări de teren care au dus la moartea mai multor persoane. Râurile umflate au măturat, pur și simplu, podurile care legau multe sate mici.

Acum, sunt folosite elicoptere militare pentru a duce provizii în aceste zone. Mii de oameni au fost evacuați și 184 tabere de ajutor au fost înființate în tot statul, unde peste 8.000 de persoane au primit hrană, haine și alte ajutoare.

