Cercetarea, publicată în revista General Psychiatry, a analizat datele colectate de la aproape 88.000 de adulți. Studiul, condus de cercetători de la Universitatea de Medicină din Guangzhou, s-a bazat pe monitorizarea participanților cu ajutorul unor dispozitive purtabile echipate cu senzori de lumină.

După o perioadă medie de monitorizare de 8,1 ani, 741 de persoane au dezvoltat o formă de demență, scrie Sci Tech Daily.

Analiza a arătat că persoanele expuse zilnic la o lumină de peste 1.000 de lux, adică intensitatea unei zile înnorate în aer liber, au avut un risc cu 16% mai mic de a dezvolta boala comparativ cu cele care au stat în spații mai întunecate.

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