Unui bătrân în vârstă de 105 ani i s-a montat o proteză. Medicii spun că nu au mai avut un asemenea pacient de 30 de ani

La venerabila vârstă de 105 ani, un bătrân din Alba Iulia dovedește că vrea să-și păstreze mobilitatea și să se bucure de viață.

După un accident casnic, a fost operat la șold și i s-a montat, cu succes, o proteză. Medicii care s-au ocupat de el spun ca nu au mai avut un asemenea pacient de 30 de ani. L-au felicitat pentru optimism si curaj.

La câteva zile după operația prin care i-a fost montată o proteză la șold, bătrânul povestește că a fost încântat de reacția doctorilor atunci când le-a spus că recent a împlinit 105 ani. Specialistul ortoped și medicul anestezist l-au apreciat pentru ambiția și dragostea lui de viață.

Reporter: ”Ce au spus medicii când au aflat că aveți 105 ani?”

Pacient: ”Nu le venea să creadă. Toți se alarmau și nu credeau.”

Reporter: ”Cum vă simțiți la vârsta aceasta?”

Pacient: ”Bine. Eu am avut o copilărie amărâtă, am rămas de părinți la un an și jumătate. În război am fost șofer.”

Reporter: ”Ce sfat ați avea pentru noi, să ajungem și noi la o vârstă așa frumoasă?”

Pacient: ”Să nu uitați de Dumnezeu, să nu uitați.”

Bătrânul își poartă singur de grijă, dar în perioada de recuperare este vegheat în permanență.

Viorica Buțuțoi: "S-a dus la baie, s-a spălat pe față, pe mâini și când să se întoarcă, să vină spre ușă, a deschis ușa, s-a scăpat cumva și a dat cu șoldul de dunga WC-ului. Am sărit repede și am văzut că deja piciorul e dus sub celălalt și numai de subsori am căutat de l-am adus și l-am pus.”

Cristian Arghiuș - medic primar ortoped-traumatolog SJU Alba Iulia: "Evoluția pacientului a fost favorabilă, cu mobilizare precoce la marginea patului a doua zi post-operator.”

După operație, pacientul a fost externat, iar acum se recuperează.



Iuliu Kadar – șeful secției ortopedie-traumatologie SJU Alba Iulia: ”A fost cel mai longeviv pacient pe care l-am avut în ultimii 30 de ani pentru că eu lucrez aici din 1992 // am avut în decembrie de 102 și 100 ani, dar 105 a fost chiar cea mai e recordul de vârstă //Operația de decurs neașteptat de bine, fără complicații, cu evoluție rapidă pacientul fiind externat la 5 zile."

Medicii susțin că în această perioadă una dintre cele mai solicitate secții este cea de ortopedie, unde se fac intervenții chirurgicale pe bandă rulantă, după accidente casnice sau căzături pe gheață.