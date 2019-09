Un turist britanic în comă, după ce a căzut de la balconul hotelului. Ce încerca să facă

Tânărul de 23 de ani ar fi venit de la o petrecere și a adormit pe balcon.

După puțin timp și-a dat seama că a rămas blocat și a încercat să se urce pe acoperișul unul restaurant care se afla lângă apartamentul lui, însă a căzut de la o înălțime de patru metri și s-a lovit grav la cap, informează Mirror.

Imediat după incident, el a fost transportat de urgență la spital.

Medicii i-au acordat îngrijiri medicale, pentru a-i opri sângerarea.

