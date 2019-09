Un tânăr în stare gravă după ce balconul în care se afla s-a prăbușit. Ce încerca să facă

Potrivit autorităților, tânărul care a suferit leziuni cerebrale se afla într-un hotel în Florența, Italia, informează Mirror.

Acesta ar fi încercat să se urce pe balcon pentru a recupera o pereche de căști. În acest timp, balconul a cedat.

Imediat după accident, vecinii au apelat serviciile de urgență, care au ajuns la locul accidentului în scurt timp.

