Un tată a amenințat că-și aruncă bebelușul de la balcon. Reacția poliției. VIDEO

Individul, care era beat, a încercat să-și arunce fetița de 5 luni de la etajul 3. A fost oprit la timp de 3 agenți de poliție care au intrat în alt apartament și s-au cățărat pe fațada blocului până la balconul unde se afla bărbatul. Scenele au fost filmate de martori aflați în fața blocului.

Unul dintre agenți a reușit să intre din exterior peste el în casă și să-i ia copilul la timp. A fost urmat de colegii săi. Bebelușul nu este rănit și a fost preluat de o echipă de medici. Tatăl a fost arestat și pus sub acuzare pentru tentativă de crimă și lovirea unui polițist cât timp era în detenție.

Amazing video from Saransk, Russia. Police rescue a baby, as its father threatens to throw the child from the third floor. Officer Vasily Martynov somehow manages to overpower him, from the window-ledge. pic.twitter.com/c7RIV4UCZp