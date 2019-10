Un tânăr a murit după ce a adormit cu telefonul în mână. "Avea pielea mov"

Potrivit declarațiilor mătușii sale, dimineața următoare când ea l-a găsit, era inconștient și avea arsuri pe mâna cu care a ținut telefonul, iar culoarea pielii lui era mov, informează Daily Mail.

Imediat după ce l-a găsit, ea a oprit electricitatea din casă și a alertat serviciile de urgență.

„L-am văzut de atâtea ori dormind cu telefonul în timp ce era la încărcat”, a spus femeia.

La scurt timp după ce poliția a ajuns, el a fost declarat mort.

