Tânăr cu arsuri grave, după ce s-a electrocutat la muncă. „Flama ne-a orbit pe toți”

Un tânăr de 21 de ani din Alba Iulia a trecut pe lângă moarte când încerca să întindă un cablu electric, într-un bloc aflat în construcţie.

Muncitorul se afla alături de câţiva colegi la etajul al treilea, când s-a creat un arc electric şi s-a electrocutat. Tânărul are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului, iar medicii încearcă acum să îi salveze viaţa.

Tânărul de 21 de ani lucra la construcţia unui bloc aflat în apropiere de Cetatea din Alba Iulia. Colegii săi povestesc că au văzut o flamă puternică venită de la etajul 3 şi au fugit spre el.

Coleg: „O dat să arunce cablul de curent în jos, să îl ducă la baracă să alimentăm sus şi de acolo s-a văzut o flamă mare, numai l-am văzut pe el că arde, doar l-am văzut jos”.

Îngroziţi, toţi i-au sărit în ajutor. Unul dintre muncitori l-a dezbrăcat rapid pe tânărul ale cărui haine luaseră foc. Martorii spun că s-a format un arc electric, pentru că mai sus se aflau liniile de înaltă tensiune care alimenteaza oraşul.

Coleg: „A căzut copilul jos, m-am dus şi am luat hainele de pe el, l-am controlat dacă are cumva curent şi am rupt hainele de pe el. S-a dus să deie drumul la cablu jos pe lângă bloc şi a făcut o flamă de pe toţi ne-a orbit”.

Medicii de a Ambulanță au constatat că starea lui este gravă şi au decis imediat să îl transporte la Spitalul din Alba Iulia.

Căpitan Radu Botezan, ISU Alba: „Pentru acordarea primului ajutor la o persoană electrocuată. Persoana, din primele evaluări ale medicului, are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului, arsuri de gradul III, și a fost transportată la UPU Alba”.

Vasile Suciu, şef SSM Alba: „Victima, care lucra la etajul 3 al unei construcţii, a încercat să alimenteze o rolă de alimentare cu tensiune şi modalitatea de alimentare era să arunce din acel loc cablul. Se pare că acel cablu aruncat a intrat în raza de acţiune a câmpului electric a liniei de 110, care este în apropiere, moment în care el a electrocutat”.

Inspectorii ITM verifică acum dacă totul pe şantier s-a petrecut conform legilor în vigoare. Pentru că starea tânărului este gravă, el ar putea transferat la o altă unitate medicală.

