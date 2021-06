Un tablou de Picasso furat acum nouă ani în timpul unui jaf dintr-o galerie națională a fost găsit

În același loc a fost găsit și un tablou realizat de Piet Mondrian în 1905. Cele două tablouri au fost furate în timpul unui jaf din 2012 de la Galeria Națională din Atena.

În timpul jafului din 2012, hoții au încercat să fure încă un tablou de Mondrian, dar l-au scăpat în timp ce încercau să fugă, conform BBC.

Lucrările au fost găsite în urma unui raid care a avut loc, luni dimineața, iar în urma operațiunii un grec a fost reținut. În urmă cu câteva luni, anchetatorii care se ocupau de caz au declarat că bănuiesc că tablourile se află încă în Grecia.

Tabloul lui Picasso fusese dăruit chiar de el Galeriei Naționale din Atena în 1949, ca o recunoștință a artistului față de rezistența țarii în fața Germaniei naziste.

“police in Athens said Picasso's Woman's Head had been found along with a 1905 painting of a windmill by Piet Mondrian” https://t.co/AFO3EdV9Uq