Modul inedit în care a fost descoperit un tablou al lui Rembrandt dispărut de foarte mult timp

Un tablou realizat de Rembrandt și despre care se credea că a dispărut acum foarte mult timp a fost descoperit într-un mod inedit.

Tabloul se afla în casa unei familii din Italia și la un moment dat a căzut, iar proprietarul l-a dus la reparat la restauratorul Antonella Di Francesco.

O fundație din Italia susține că este vorba despre tabloul The Adoration of the Magi (Adorația magilor) realizat de Rembrandt în 1632-1633, conform UPI.

Antonella Di Francesco a spus că l-a început tabloul era afectat de lacul vechi, dar în timpul procesului curățare și restaurare s-a dovedit a fi o piesă importantă.

Pictura a fost studiată de o echipă internațională formată din experți, iar aceștia au concluzionat că ar fi cea originală.