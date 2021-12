Un preot din Moldova refuză să înmormânteze persoanele vaccinate: ”Eu nu vreau să-mi iau asupra mea așa păcat de moarte”

Shutterstock

Un preot din Republica Moldova refuză să înmormânteze persoanele vaccinate, spunând că nu vrea să-și ia asupra lui ”așa păcat de moarte”. Prelații spun că nu au ce să-i facă, întrucât nu aparține de mitropolie și acționează din proprie inițiativă.

Preotul din comuna Secăreni, raionul Hâncești, a refuzat să înmormânteze o femeie din localitate care a murit din cauza unei boli incurabile, pentru că aceasta era vaccinată împotriva Covid-19, scrie Ziarul de Gardă.

Rudele femeii decedate spun că preotul a refuzat și alte persoane vaccinate și au fost nevoite să cheme un preot din altă localitate.

„Preotul acesta nu doar pe soția mea nu a vrut să o înmormânteze zilele trecute, la fel, nu a vrut să înmormânteze o persoană care a murit. Părintele nostru este obraznic. Nu este nicio ordine la biserică. Soția mea a avut cancer și ne-am dus la preot, însă el categoric nu a vrut să-mi înmormânteze soția. Mi-a spus că nu înmormântează persoanele vaccinate. Eu nu am vrut să ne certăm cu el, așa că am ieșit. Da, consider că a fost încălcat un drept. Nu m-am gândit dacă o să depun o plângere la poliție. Eu am să mă consult cu băieții. Oamenii din sat sunt șocați. Acum mor persoane și se zbat ca să iasă din ghearele virusului, însă acest preot nu vrea să îngroape oamenii. Vara aceasta eu m-am vaccinat, împreună cu soția. Sper să fie o lecție. El este părinte și trebuie să-și facă munca lui”, a spus soțul femeii decedate.

”Vaccinul mai repede te ajută să te duci”

”Care au credință, înțeleg, care nu au credință, nu înțeleg. Eu pe oamenii bolnavi care nu mor de asta, îi înmormântez, dar pe vaccinați eu nu-i înmormântez”, a confirmat și preotul Oleg Moraru.

„Oameni buni, la ce am ajuns noi? Un duhovnic de la Sfântul Munte vorbește așa: „Nu există drum înainte. Nu există pocăință. Acesta este iad”. Omul care are cancer, el pleacă. Vaccinul mai repede te ajută să te duci. În general, aceștia care nu vin la biserică, nu trebuie înmormântați. Da, în continuare, eu n-o să-i înmormântez. Eu nu vreau să-mi iau asupra mea așa păcat. Este un păcat foarte mare – de moarte. Nu există pocăință. Nu mă interesează ce fac alți preoți. Eu nu sunt de acord cu mulți preoți. Sunt preoți care pot să-i înmormânteze”, a mai spus preotul.

Oficialii Mitropoliei Moldovei spun că ce face preotul din Secăreni e greșit, dar nu au ce să-i facă, pentru că acesta nu se supune, pur și simplu, normelor bisericești.

”Dumnealui nu face parte din clerul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, și toate activitățile pe care le desfășoară el sunt din propria lui inițiativă și noi nu ducem responsabilitate de învățătura pe care o dă el creștinilor. El trebuie să se subordoneze, dar nu se subordonează și atunci este exact ca și cei care fac parte din alte culte. Lumea trebuie să se adreseze cu domnul primar să discute și să vadă. Mitropolia nu poate să facă nimic, pentru că el nu ascultă de Mitropolie. Oamenii trebuie să ia atitudine față de dumnealui. Acum câțiva ani, noi am fost în localitate și am discutat, pentru că dumnealui și-a prezentat învățătura lui greșit și atunci au fost adepți și persoane care l-au susținut, spunând că sunt de acord cu ceea ce el îi învață pe dânșii. Biserica nu trebuie să se implice în procesul de vaccinare. Noi îi îndemnăm pe creștini să se împărtășească. El poate fi pedepsit doar atunci când conștientizează și primește măsura pe care i-o dă biserica. El mai are încălcări dogmatice și s-a discutat cu el despre acestea, însă oamenii au fost cei care l-au susținut”, a declarat Vadim Corostinschi, secretarul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.