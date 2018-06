Un preot a primit, din greșeală, un mesaj intim. Cum i-a răspuns expeditorului. FOTO

Simon Rundell a primit un mesaj care, clar, era destinat altcuiva, însă a profitat de greșeala expeditorului și i-a răspuns într-o manieră amuzantă. Ulterior, clericul a postat schimbul de replici, pe Twitter, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

“Ești ok, sexy? Mâine lucrezi?” este mesajul primit de Rundell. Răspunsul bărbatului nu a întârziat să apară: „Da, mâine voi ține Liturghia la 9.30 și la 11.15, dar nu cred că ai vrut să trimiți acest mesaj unui preot”.

I get the *best* wrong number texts... pic.twitter.com/Xs9tEVZYQB