Un pasager a pus o gazelă vie la bagajul de cală de la avion. Reacţia autorităţilor

Imaginile, publicate prima dată de Libya Observer, au fost preluate apoi de presa internaţională. Pe banda de bagaje a aeroportului Mitiga din Tripoli a apărut, printre valize, şi o mică gazelă cu corpul şi picioarele băgate într-un sac legat cu sfoară. Conform ziariştilor libieni, animalul ar fi fost transportat într-un zbor intern care venea de la Ghat, oraş la graniţa cu Algeria, pe 30 decembrie.

Ar fi vorba despre un animal din specia Gazella leptoceros, pe cale de dispariţie. După căderea regimului Gaddafi, braconajul şi traficul de animale exotice a scăpat de sub control în Libia.

A domestic flight from #Ghat town in southwestern #Libya to #Tripoli-based Mitiga Airport has seen an unexpected passenger, a gazelle on the luggage carousel! pic.twitter.com/6fJFr5pSuu