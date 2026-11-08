Va fi amenajat lângă Miercurea Ciuc, printr-o investiție privată de 56 de milioane de euro. Acesta va recrea Transilvania Evului Mediu, dar cu facilități de divertisment moderne. Cei care se ocupă de proiect estimează că parcul ar putea atrage o jumătate de milion de turiști anual.

Parcul urmează să fie ridicat pe 8 hectare. Acolo, o fostă hală industrială se va transforma într-o fortăreață, iar în jurul ei vor fi recreate cinci sate cu comunități diferite: români, maghiari, sași, romi și otomani.

Tofalvi Margit, manager de comunicare: „Proiectanții din Italia de mai multe ori au venit în zona noastră. Au studiat toate detaliile specifice acestor lumi, astfel că în desenul lor au putut reda acea viață.”

De jur împrejur vor fi montate tobogane, rollercoastere proiectate în forme care amintesc de vremurile când lemnul, metalul și piatra erau singurele materiale la îndemâna omului.

Csiszar Szabolcs, inginer: „Ceva total diferit față de ce există acum în domeniul distracției. // Toată atmosfera o să fie foarte interesantă.”

330 de oameni lucrează de peste un an la proiectul parcului. Când va fi gata, acesta ar urma să creeze 220 de locuri de muncă.

Lenard Andras, proprietarul parcului: „Credem că în faza inițială o să avem în jur de 600.000 de vizitatori. Putem să începem lucrările la primăvară și o să dureze aproximativ 2 ani.”

La 10 kilometri de viitorul parc de distracții se află Șumuleu Ciuc, cel mai mare loc de pelerinaj catolic din Europa de Est, iar asta a iscat discuții în comunitate.

Localnic: „Iisus cu Dracula nu s-au înțeles niciodată, deci…”

Localnică: „Locul de pelerinaj e un lucru și turismul e alt lucru. Nu se amestecă și nici nu cred că deranjează unul pe celălalt.”

Localnică: „Va fi de folos comunității, dacă va atrage turiștii vor fi locuri de muncă pentru cei care oferă servicii turiștilor.”

Attila Korodi, primarul orașului Miercurea Ciuc: „Impactul acestei investiții va fi pentru cel puțin 3-4 județe, pentru că va atrage turiști care vor entertainment, care vor să se simtă bine într-un mod pe care-l folosesc tot occidentul.”

La 20 de minute de București, la Gherghița, un alt investitor își propune, potrivit primăriei din zonă, să dezvolte un complex cu zone de distracție, hotel tematic, aquapark și spa, legat tot de legenda lui Dracula. Edilii spun că proiectul este deocamdată în faza de obținere a avizelor.