Un pacient cu Covid-19 le-a cântat medicilor la vioară, pentru a le mulțumi

Bolnavul de 70 de ani, fost profesor de muzică, a ținut să facă acest gest deși era conectat la un ventilator care-l ajuta să respire.

Pentru a pune în scenă recitalul, bărbatul a întrebat asistenta care-l îngrijea, printr-un bilețel, dacă soția îi poate aduce vioara la spital. Recitalul care a urmat a impresionat cadrele medicale.

După o lună în care a stat intubat, pacientul a fost externat de la terapie intensivă și transferat într-o clinică, pentru recuperare.

A Covid-19 patient played the violin while on a ventilator in the ICU to thank health care workers https://t.co/VvuWgdcNTM pic.twitter.com/PBKRm2K4T4