Un nou val de conspirații privind acceleratorul de particule de la CERN. Este calibrat pentru a atinge o energie record

La 10 ani ani după descoperirea bosonului Higgs, cel mai mare și mai puternic accelerator de particule din lume este pe cale să înceapă să spargă protoni la niveluri de energie fără precedent, în încercarea de a dezvălui mai multe secrete despre cum funcționează universul.

Large Hadron Collider (LHC) a fost repus în funcţiune în luna aprilie, după o oprire tehnică de trei ani pentru lucrări de mentenanţă şi de ameliorare a producţiei şi a detectării de particule.

De marți, acesta va funcționa non-stop timp de aproape patru ani la o energie record. "Vizăm o rată de 1,6 miliarde de coliziuni proton-proton pe secundă pentru experimentele ATLAS şi CMS", a declarat joi Mike Lamont, directorul departamentului de acceleratoare şi tehnologie de la CERN.

Acesta va trimite două fascicule de protoni – particule în nucleul unui atom – în direcții opuse, aproape la viteza luminii, în jurul unui inel de 27 de km îngropat la 100 de metri sub granița elvețiană-franceză.

Ciocnirile rezultate vor fi înregistrate și analizate de mii de oameni de știință ca parte a unui număr de experimente, inclusiv ATLAS, CMS, ALICE și LHCb, care vor folosi puterea îmbunătățită pentru a sonda materia întunecată, energia întunecată și alte mistere fundamentale.

Dar pentru mulți utilizatori ai internetului, experimentul hi-tech înseamnă ceva cu totul diferit, scrie news.com.au.

O femeie a susținut că consumul de alcool în weekendul din 4 iulie i-ar expune pe cei aflați în pericol de a „rămâne în urmă”, pe măsură ce universul trece la o „nouă cronologie” ca urmare a Coliziunii Hadronilor.

"Nu beți. Păstrați-vă vibrațiile bune ridicate, înconjurați-vă de energie pozitivă în zilele de 4 și 5 iulie”, a spus femeia care vorbește într-un videoclip TikTok postat pe Twitter.

