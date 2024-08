Un motan și-a regăsit stăpâna după ce a lipsit de acasă aproape 11 ani. Momentul revederii a devenit viral pe internet

Blănosul a fost dus de un necunoscut la o clinică veterinară din orașul american Charleston. Medicii au accesat datele de pe microcip și au reușit să îi identifice stăpână.

Femeia a crezut că i se face o farsă când a fost anunțată că i-a fost găsit motanul după mai bine de un deceniu de absență. Și au podidit-o lacrimile când l-a strâns din nou în brațe pe Sam.

Imaginile au înduioșat peste două milioane de oameni care le-au vizionat pe internet.

Sam the cat was reunited with his owner after going missing 11 years ago. Jennifer Ravenel adopted Sam in 2011, but two years later, a dog spooked him, and he vanished from her home. pic.twitter.com/ty7fINKTTX