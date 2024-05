Cum a ajuns Mihai Tudose să-i dea cadou o pisică lui Ciolacu. „După 12 ore de serviciu ai o treabă cu litiera la pisică”

„Domnul Ciolacu chiar îşi dorea o pisică. Eu am pisici acasă. Şi-a dorit o pisică. La o discuţie înainte de tot spunea ”Îmi iau, îmi iau, îmi iau pisică, îmi iau, îmi iau”. Şi la o discuţie înainte de Crăciunul anului trecut a venit din nou vorba de ”Dar ce-ţi fac pisicile?” şi a primit-o pe acea pisică cadou. Eu i-am dus-o cadou. Se vede foarte clar din această imagine că.. Ce să vă spun? Acum o lună (...) acum vă spun din casă, să mă ierte domnul prim ministru, pe la ora... cred că era 11 jumătate seara, l-am sunat cu o treabă, era totuşi ceva urgent la ora aia şi în timp ce vorbea cu mine se auzeau nişte zgomote de-astea ziceai că e într-un avion care s-a prăbuşit cu un maldăr de fiare vechi şi ... La un moment dat îl întreb: «Mă, da ce faci?». «Schimb litiera la pisică». «Mă, eşti ok, dacă după 12 ore de stat la serviciu şi venit acasă, ai o treabă cu litiera la pisică». «Nu, că am grijă de ea, o iubesc, o...». Da, acesta este Marcel Ciolacu. Tot el e.”, a povestit Mihai Tudose.

Tudose mai afirmă că pisica a devenit un membru al familiei premierului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: