Un hotel de lux din Londra se mândrește cu un „angajat” inedit: pisica Lilibet, botezată în onoarea reginei Elisabeta a II-a

Un hotel de lux din centrul Londrei are o mascotă vie: pe Lilibet - o pisică din rasa Siberiană de pădure.

Stuart Geddes, reprezentant al The Lanesborough Hotel: „Am botezat-o Lilibet în onoarea „vecinei” noastre, ne aflăm chiar vizavi de palatul Buckingham. Am vrut să îi aducem un omagiu reginei Elisabeta, așa că am numit pisica Lilibet, porecla reginei.”

Chiar și cei care nu-și permit să se cazeze la cinci stele, fac o oprire la hotel, să o admire pe Lilibet. Fac poze, pe care le postează apoi pe rețelele sociale.

Stuart Geddes: „Pisica este foarte prietenoasă, e mereu relaxată. Adoră să stea pe polița de deasupra șemineului, mai ales iarna, când e frig și facem focul”.

Iar un bar din Priștina, Kosovo, este cunoscut pentru atmosfera intimă și pentru pisica Lule.

Genc Salihu, proprietarul barului: „Această pisică e cel mai vechi membru al colectivului. În afară de ea și de proprietari, toți au venit și au plecat de-a lungul anilor: muncitori, chelneri, manageri”.

În limba albaneză, Lule înseamnă floare. Proprietarul spune că i se potrivește, întrucât afacerea a înflorit datorită ei.

Genc Salihu, proprietarul barului: „Pisica face parte din familie. Face parte din colectiv, dar și din familia mai largă a clienților. Mulți vin aici special să o vadă, să o mângâie. Este „sufletul” acestui loc”.

Pisicile, sufletul unei cafenele din Puerto Rico

O altă felină și-a găsit casa într-o cafenea din orașul San Juan, Puerto Rico. O cheamă Marți, fiindcă în acea zi a săptămânii a intrat în local și... n-a mai plecat.

Alana Rodriguez, angajată a Don Ruiz Coffee Shop: „Este o pisică bună, foarte calmă, stă toată ziua pe canapea. Clienții adoră să o mângâie”.

Tot în San Juan, pisicuța Cleo - o fire petrecăreață - își împarte timpul între un hotel și barul de vizavi.

„Cleo se potrivește cu acest loc. E dură, e rea, te zgârie dacă o atingi într-un loc nepotrivit. Dar, în același timp, sosirea ei este unul dintre cele mai frumoase lucruri care s-au întâmplat aici. Toată lumea o iubește."

Cleo primește mâncare la hotel, iar la bar îi place să petreacă serile, când localul se aglomerează și se găseste mereu cineva care să o răsfețe”.

