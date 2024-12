Un model Vogue a rămas fără vedere la ochiul stâng după un accident stupid. Lovită din greșeală cu catarama genții Dior

Genevieve Brewster, un model care a apărut în revista „Vogue” a povestitcă prietena sa și-a întors brațul pentru a-și pune geanta pe umăr și a lovit-o din greșeală cu cureaua metalică, provocându-i o leziune la ochiul stâng, arată publicația The Sun.

După ce medicii au curățat rana în urma incidentului din mai 2021, tânăra de 24 de ani a început să vadă "sclipiri de lumină" și alte distorsiuni ale imaginii. Fata nu a luat în seamă problemele de vedere, crezând că acestea au fost cauzate de munca într-un club de noapte și de stres.

Abia în decembrie 2021, când nu mai vedea nimic cu ochiul stâng, s-a dus în cele din urmă la spital și a fost șocată să i se spună că i s-au desprins trei sferturi din retină. Tânăra a suferit nouă intervenții chirurgicale, dar nu și-a recăpătat vederea.

În ciuda unor îmbunătățiri în octombrie 2023, Genevieve a aflat că retina i s-a desprins complet în septembrie 2024. Când retina, stratul subțire din spatele ochiului, se desprinde, trebuie tratată rapid pentru evitarea orbirii.

TikTok

Regrete tardive

Un clip TikTok pe care Genevieve l-a făcut public despre calvarul ei a devenit viral. Ea regretă că nu a mers mai devreme la medic pentru că nu avea asigurare de sănătate, și îi îndeamnă acum și pe alții să "își asculte instinctul" și să meargă la consult.

Genevieve, care locuiește în Aspen, Colorado, SUA, a declarat: „A fost traumatizant, a fost un șoc. Când [medicul] mi-a spus, am avut un val de emoții. Mă gândeam: 'Ce se va întâmpla cu cariera mea? Ce înseamnă această operație?" A fost traumatizant. Când geanta m-a lovit, cred că a provocat o mică ruptură. Pe măsură ce timpul trecea și simptomele mele se înrăutățeau, iar eu nu băgam de seamă, atunci cred că leziunea s-a transformat în ruptură. A fost un accident prostesc, ieșeam într-o seară și ea avea o geantă. Avea metal greu pe lateral. Ea și-a aruncat brațul înapoi, iar eu eram chiar în spatele ei și metalul mi-a lovit ochiul stâng. Era foarte însângerat, am crezut că am nevoie de copci. Am mers la spital și medicii erau mai preocupat de cine mi-a făcut asta. Din fericire, au reușit să o curețe, mi-au zis să revin la control și că voi fi bine."

Genevieve credea că "luminile intermitente" pe care le vedea erau cauzate de munca într-un club de noapte sau de stres și a amânat vizita la medici deoarece nu avea asigurare de sănătate. „Aveam 22 de ani la vremea aceea și mă gândeam: O să treacă, nu e mare lucru. Nu mi se poate întâmpla nimic, sunt tânără, sunt sănătoasă. Asta e vina cu care mă trezesc în fiecare zi, mi-aș fi dorit să merg mai devreme la doctor. E greu să te descurci, știi din instinct că ceva nu e în regulă, mai ales fiind tânăr, când ești mereu în șomaj, când mi s-a întâmplat asta, nu aveam asigurare de sănătate."

Unul dintre cele mai comune semne ale desprinderii de retină sunt sclipirile de lumină și „imaginile flotante”, susțin medicii.

