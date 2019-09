Un model din Brazilia riscă să facă închisoare în Coreea de Nord. Ce ilegalități a făcut

Un model din Brazilia riscă să facă închisoare, după ce a pozat dezbrăcată și pentru că a furat pălăria unui soldat, în Coreea de Nord.

Liziane Gutierrez, în vârstă de 33 de ani riscă să fie arestată, după ce a făcut mai multe poze vulgare și pentru furtul unei pălării dintr-un tren care aparținea unui soldat în Coreea de Nord, informează Mirror.

„Eram în tren, eu și restul grupului și am băut. Am petrecut șase ore acolo. Am fost la baie și am văzut că ușa e blocată. După, am văzut pălăria afară. Am luat pălăria să le-o arăt prietenilor mei. Mi-au spus că sunt nebună și că nu pot face asta. După aceea, am făcut mai multe poze, am filmat și am pus-o înapoi. Soldatul de la care am luat-o nu a văzut nimic”, a spus modelul.

Pe lângă aceste fapte, Gutierrez ar mai fi fost forțată să se schimbe, după ce a purtat în public un tricou pe scria „Statele Unite ale Americii”. De asemenea, tânăra a postat imaginile făcute într-un hotel din Phenian pe rețelele de socializare.

Tot ea a încălcat și regulile, făcând poze statuilor foștilor lideri.

În ziua plecării ei, Gutierrez a fost nevoită să arate autorităților telefonul său, pentru a se uita peste pozele făcute.

„În timp ce se uitau în telefonul meu, am început să transpir. M-am speriat, pentru că nu mi-am dat seama, până în acel moment, că toate fotografiile mele vor fi văzute. Eram panicată pentru că puteam ajunge la închisoare. Am fost norocoasă că nu au verificat albumul cu toate pozele făcute acolo. Iubesc Coreea de Nord și mă voi întoarce cu siguranță. Oamenii sunt prietenoși, băutura este ieftină și din ce am văzut este o țară frumoasă”, a mai spus ea.

Modelul locuiește în Statele Unite, însă a fost născută în Brazilia și este cunoscută după ce l-a dat în judecată pe cântărețul Chris Brown, după ce acesta ar fi atacat-o în Las Vegas.

În trecut, Coreea de Nord nu tolera un comportament de acest fel pentru vizitatorii din Statele Unite.

În 2015, un student american a fost arestat după ce a încercat să fure un poster de propagandă din hotelul în care stătea. El a intrat în comă imediat după ce a fost închis și nu și-a mai revenit. El a murit după aproape o săptămână de la întoarcerea în Statele Unite în 2017.

