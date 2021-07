Un lac din America, invadat de “peștișori aurii” imenși. Cum s-a ajuns la această situație

Specialiștii din zonă spună că situația a apărut după ce oamenii au aruncat ani la rând peștișorii în apă, iar aceștia s-au dezvoltat foarte mult devenind o specie invazivă.

Conducerea orașului face apel la oameni să nu mai arunce peștișorii în lac, pentru că aceștia afectează calitatea apei și provoacă și alte daune, conform Daily Star.

Reprezentanții primăriei au precizat că grupuri mari de astfel de pești au apărut în lacul Keller, din Burnsville, Minneapolis.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2