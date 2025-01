Un jucător din NFL a fost văzut citind o carte în timpul unui meci. Vânzările cărţii respective au crescut. VIDEO

Dimineaţa următoare, cartea se vindea ca pâinea caldă în magazinele online, relatează RMC Sport.

În timpul meciului dintre echipa sa, Philadelphia Eagles, şi formaţia Green Bay Packers, din play-off-ul NFL, duminică, 12 ianuarie, confruntare câştigată de echipa sa cu 22-10, jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost fotografiat citind Inner Excellence, o carte de dezvoltare personală.

Imaginea a circulat rapid pe reţelele de socializare, propulsând cartea, iniţial necunoscută, pe primul loc în topul vânzărilor Amazon chiar a doua zi. Atât de mult încât emisiunea matinală locală Fox 29 şi-a început emisiunea din 13 ianuarie cu cei doi prezentatori ai săi citind cartea.

AJ Brown is reading a book on the sideline? ????????

???? FOX pic.twitter.com/jQGv8smD9N