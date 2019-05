Un însoțitor de zbor ar fi murit în timp ce încerca să salveze pasagerii din avionul în flăcări

Însoțitorul de zbor Maxim Moiseev a murit încercând să deschidă ușa în coada avionului cuprins de flăcări pe aeroportul internațional din Mosova. În urma incidentului, 41 de persoane au murit.

Un avion care s-a întors din drum din cauza unor probleme tehnice a luat foc după ce s-a izbit de pistă în timp ce ateriză. Zona a fost acoperită de un fum negru și dens, după cum se vede în imaginile surprinse de martori. La bordul aeronavei care a fost cuprinsă de flăcări uriașe se aflau 78 de persoane.

Maxim Moiseev has been named as the flight attendant who died on Aeroflot flight #SU1492. Russia's media reports that the aircraft bounced four times during landing, after the fourth landing, the landing gear collapsed and the tail caught fire. https://t.co/wJH9UmVRmn pic.twitter.com/guQh0q76Lm — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 6, 2019



Maxim Moiseev a salvat pasageri până în ultimul moment, spun martorii și prietenii acestuia. Deși moartea sa nu a fost confirmată de autorități, numele său nu apare pe lista supraviețuitorilor.

„Deocamdată nu au fost întocmite listele cu victimele incidentului aviatic”, a declarat o rudă a tânărului în vârstă de 22 de ani.

Moiseiev lucra ca însoțitor de zbor doar de un an și trei luni.

„Era cea mai responsabilă persoană pe care o cunosc. Întotdeauna se oferea să ajute”. „Era o persoană sinceră și curajoasă”, sunt doar câteva dintre mesajele prietenilor săi.



He could save himself, but he helped people...

On Board of SSJ-100 in Sheremetyevo killed a steward Maxim Moiseev. He tried to open the door to the burning tail of the ship to save the passengers.???? pic.twitter.com/aaoOiPsl8o — eVangeliona (@Inzilya777) May 6, 2019

Stewardesa eroină care a supraviețuit incidentului

O altă stewardesă a povestit clipele de groază prin care au trecut pasagerii cursei aeriene Aeroflot, care a luat foc în zbor duminică, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Şeremetievo din Moscova.

Potrivit Daily Mail, Tatiana Kasatkina, în vârstă de 34 de ani, a povestit că a fost nevoită să îi ia de guler pe unii pasageri și să-i azvârle afară, ca să grăbească evacuarea, deoarece unii dintre ei voiau să-și ia bagajele înainte să iasă din avion.

”Evacuarea a început imediat cum avionul s-a oprit. Focul era vizibil. Toată lumea țipa că am luat foc, însă în acel moment nu era niciun foc înauntru. Am deschis ușa cu un picior și am împins pasagerii afară, pentru ca nimeni să nu îngreuneze evacuarea. Și doar ca să îi grăbesc i-am luat de guler și i-am împins din spate.” - a spus Tatiana.



