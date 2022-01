Un hoț care furase o geantă din mașina unei femei, urmărit de un șofer care a văzut scena. Cum s-a terminat totul

Scene demne de film la Arad. Un șofer aflat în trafic l-a urmărit cu mașina pe un individ care tocmai furase geanta unei femei.

A strigat la el, iar bărbatul, simțindu-se încolțit, a aruncat poșeta furată și a continuat să alerge. Momentele au fost suprinse de camera de bord a șoferului salvator. Acum hoțul este căutat de poliție.

Inițial, bărbatul de la volan a văzut pe stradă un individ cu glugă, care ținea ceva în mână. În spatele lui o femeie alerga după el. Și-a dat seama rapid că individul este un hoț și a pornit în urmărirea lui, conștient că are mai multe șanse să îl prindă cu mașina.

Șofer: ”Am accelerat mașina, am virat dreapta pe stradă și am strigat la el să lase geanta. A doua oară când am strigat la el a aruncat geanta pe mașina mea, a luat-o la fugă.”

Păgubita tocmai făcuse cumpărături și, în timp ce așeza produsele în portbagaj, geanta rămăsese pe scaunul din dreapta al mașinii. De acolo a furat-o individul, după care a rupt-o la fugă.

Livia Pescar, purtător de cuvânt IPJ Arad: ”I s-a sustras poșeta, conținând acte și suma de 2.000 de lei. Polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării și tragerii la răspundere a autorului."

Polițiștii ne atrag atenția să nu lăsăm lucruri de valoare în mașină, chiar dacă lipsim doar câteva minute.