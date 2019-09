Jefuiți imediat după nuntă. Coșmarul unui cuplu care a rămas fără bani și cadouri

Toate cadourile și cardurile cu banii pentru luna de miere au fost furate din localul unde a avut loc nunta, informează Mirror.

De asemenea, și o mașină care aparținea tatălui mirelui a fost furată, împreună cu certificatul lor de nuntă.

Devastated couple learn all their gifts were stolen just hours after wedding https://t.co/jljYpRKmbD pic.twitter.com/e3dwsQ5zuQ