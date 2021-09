Un cunoscut medic din BraÈ™ov, dupÄƒ ce un urs i-a rÄƒvÄƒÈ™it curtea: Angajez vÃ¢nÄƒtor. Ofer casÄƒ-masÄƒ pÃ¢nÄƒ la recoltarea lui

Facebook.com

Medicul Dan Grigorescu, șeful secției de Chirurgie Plastică de la Spitalul Judetean de Urgență Brasov, a postat o rețea socială mai multe imagini cu dezastrul lăsat în urmă de un urs care a intrat în curtea sa.

Medicul începe postarea de pe Facebook astfel: "Angajez vânător cu autorizație ‘la urs’. Ofer casă-masă până la recoltarea lui!”, pentru că, spune el, “e inadmisibil până unde s-a ajuns! Să fiu atacat de un urs în propria mea curte, așa nu se mai poate!”.

Medicul a explicat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4, a fost trezit de lătratul câinelui vecinului.

“Am avut idioata inspirație de a ieși în curte pe ușa secundară. N-am făcut nici trei pași de la scări și am dat ‘nas în bot’ cu un urs care cotrobăia agitat prin gunoiul ‘eviscerat’ din tomberonul pe care îl dărâmase. Erau maxim vreo 7-8 metri între noi. Deși am înlemnit și amuțit brusc (pe de o parte surprins, pe de alta conform ‘indicațiilor’ cunoscătorilor), ursul a lăsat gunoiul și s-a repezit înspre mine. Ce să-i mai zic? Cîțu-Cîțu? Am avut noroc și cu prezența de spirit care m-a făcut să țâșnesc instantaneu înapoi în casă, și cu faptul că lăsasem ușa de la intrare întredeschisă”, a scris Dan Grigorescu.

Medicul a spus că nu a sunat la 112 pentru a nu-și traumatiza copilul, dar și pentru că nu are încredere în autorități.

“Deși am fost tentat să o fac, nu am telefonat la 112. Veți întreba de ce. Din două motive. Cel mai important a fost acela că nu am vrut să îmi stresez copilul în toiul nopții și să îi creez pe viață vreo fobie. Celălalt este că, în această privință, credibilitatea ISU în fața mea este nu zero, ci la minus infinit. Eu, cel puțin, m-am săturat de RO- ALERTELE FĂRĂ EFECT date din birou de vreun militar legat și ăla de mâini și de picioare”, a scris el.

Medicul a precizat că intenționează șă obțină autorizație de vânătoare, punctând că până atunci chiar vrea să angajeze un vânător.

“În privința Primarului și a consilierilor locali, care s-au dovedit până în prezent nu doar pasivi, dar, în mod inuman, și indiferenți la pericolul care ne pândește la tot pasul în timpul nopții, le transmit că până nu vor declara problema urșilor din zonă ca fiind una de prioritate maximă, eu îi voi desconsidera la modul extrem. Iar dacă cuiva din familia mea i se va întâmpla ceva din interacțiunea cu aceste animale SĂLBATICE (pe care voi, decidenții locali, din ignoranță și dezinteres de-a dreptul fecal, le transformați, pe seama noastră, în animale semi-domestice, vă declar, deci, vouă, că nu va urma doar moarte de animal! Ca să vă fie clar!”, a punctat el.