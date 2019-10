Un copil de 2 ani din Anglia riscă să fie deportat Africa de Sud. Ce spun autoritățile

Mama fetei se luptă să o păstreze pe cea mică în Anglia, după ce autoritățile i-au dat un termen de două săptămâni pentru a părăsi țara, informează Mirror.

Viza copilului a expirat în februarie, iar încercarea mamei de a o ține în țară a fost refuzată, pe motiv că fata nu a locuit constant în Marea Britanie timp de șapte ani.

