Motivul tulburător pentru care a murit la scurt timp după ce a fost deportat în Irak

Un bărbat de 41 de ani, bolnav de diabet, a murit după ce a fost deportat în Irak de către guvernul Statelor Unite și nu a mai avut acces la tratamentul cu insulină.

Potrivit declarațiilor făcute de un politician american, Jimmy Aldaoud nu a mai vizitat Irakul înainte, nu vorbea araba și nu avea familia acolo. Familia lui ar fi venit în Statele Unite ca refugiați când el avea vârsta de 6 luni, relatează Independent.

Cu toate acestea, el a fost deportat în Irak pe motiv că a fost prins cu droguri.

După ce a fost trimis în Irak, Aldaoud a postat un video pe Facebook prin care s-a plâns de ceea ce i s-a întâmplat.

,,Am zis că nu am fost niciodată în Irak. Am fost în Statele Unite toată viața mea. Autoritățile au refuzat să mă asculte și nu m-au lăsat să-mi sun familia. Nimic. I-am implorat, i-am rugat. Nu am fost niciodată în țara aia. Totuși, m-au forțat. Și acum sunt aici‘’, a declarat Jimmy. Tot el a mai adăugat că dormea pe străzi și că se simțea rău.

Câteva zile mai târziu, Aldaoud a încetat din viață, pentru că nu a mai avut acces la tratamentul pentru diabet.

Bărbatul ar fi suferit și de schizofrenie. Boala ar fi stat la baza problemelor lui cu legea.

Acesta nu a fost singurul caz de deportare. Mai mulți irakieni au fost deportați din cauza că au fost acuzați de diverse infracțiuni, guvernul considerând că au violat legile referitoare la imigrare.