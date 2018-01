Un chinez a fost plătit pentru a se căsători. Cât a obținut de la socrii săi. VIDEO

Taiwan News

Un tânăr chinez de 23 de ani a primit în dar de la socrii săi aproximativ 800.000 de dolari după ce a acceptat să se căsătorească cu fiica lor.

Pentru ca fiica lor să-și îndeplinească visul de-a se căsători cu alesul inimii sale, părinții acesteia nu au ezitat și l-au răsplatit pe mire cu suma de 5 milione de Yuani, echivalentul a 800.000, scrie Taiwan News.

Nunta celor doi a avut loc pe data de 10 ianuarie, în provincia Hainan, din China.

Mireasa este cu 15 ani mai mare ca alesul inimii sale și are un fiu de 14 ani. În plus, femeia este cu doar un an mai mică decât soacra sa și cu 3 ca soțul acesteia.

Din cauza diferenței de vârstă, părinții mirelui s-au opus căsniciei. Pentru a se asigura că nu-l pierde, femeia a decis să-și convingă părinții să-l răsplătească dacă va accepta să se căsătorească cu ea.

În imaginile devenite virale, mirele este surprins la volanului unei mașini de lux, alături de soția sa, fericită că visul i-a devenit realitate.

