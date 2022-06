Un cățel pus pe șotii a intrat în cușca gorilelor de la o grădină zoologică. Angajații au reușit să-l salveze

Îngrijitorii s-au agitat să-i salveze viaţa unui căţel care a ajuns, din greşeală, în habitatul gorilelelor.

Odată ce au văzut intrusul, primatele au început să-l alerge în toate direcţiile. Văzând pericolul, vizitatorii i-au alertat imediat pe angajaţii de la zoo. Prima lor mişcare a fost să mute cele două gorile din zonă.

Apoi au reuşit să-l recupereze pe poznaş, fără ca nimeni să fie rănit. Nu şi-au explicat cum de a ajuns în acel loc nepotrivit şi, pentru că nu avea un microcip asupra lui, l-au dat în grija unei asociaţii pentru protecţia animalelor.

"Look out!" Visitors reacted with shock and confusion after they spotted a stray dog that somehow ended up in a gorilla enclosure at a San Diego zoo.

The dog was safely removed, and no animals, staff or guests were harmed. pic.twitter.com/JwGJcw8uAR