Un bărbat și-a mințit iubita că suferă de cancer, pentru a o împiedica să-l părăsească. Cum a fost prins

Kevin Bevis, în vârstă de 38 de ani, a mințit că se află în stadiu terminal, pentru a o convinge pe iubita lui să rămână în continuare cu el, cerându-i chiar să meargă la spital pentru a se trata, transmite Mirror.

Bărbatul s-a folosit și de un baston pentru a merge, susținând că este slăbit.

Man, 38, faked cancer and used walking stick to stop girlfriend from leaving him https://t.co/2b66TD3DWC pic.twitter.com/N8c7iIIrEp