Un bărbat imobilizat din Satu Mare a murit ars de viu în propriul pat. Focul ar fi pornit de la o țigară

Vecinii au văzut flăcările, însă era prea târziu pentru a-l salva. Vâlvătaia a înghițit rapid încăperea.

Oamenii au sunat la 112 după ajutor, însă când au reușit să potolească incendiul, pompierii au găsit victima carbonizată.

Bărbatul din localitatea Oar, județul Satu Mare, locuia singur și era imobilizat la pat de mai bine de un an. Surorile lui veneau peste zi și îi aduceau mâncare. O primă ipoteză ar fi că a dormit cu țigara aprinsă și, extrem de rapid, întreaga cameră a fost mistuită de flăcări. Vecinii, aflați la doar câțiva metri distanță, au auzit un zgomot puternic și au văzut cum flăcările înghit casa.

Bărbat: "Când a ars m-am sculat și eu și am ieșit afară. Omul a fost înăuntru, dar n-am putut intra în casă".

Vecin: "A venit vecina și a strigat că arde casa și am venit repede, dar când am intrat în curte am văzut că deja casa e praf. A fost și poliția și a vrut să intre, dar nu a putut, camera în care a stat era praf".

Pompierii au intervenit rapid, însă a fost prea târziu pentru a-l salva.

lt. Alexandra Pop, purtător de cuvânt ISU Satu Mare: „La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă cu 18 cadre militare, fiind alertat și Serviciul Voluntar Vetiș. Pompierii au adoptat de urgență o tactică ofensivă de pătrundere în casa de locuit, în interiorul căreia, aceștia au găsit o persoană carbonizată”.

Pompierii le recomandă celor ce fumează să aibă grijă nu adoarmă cu țigara aprinsă, să folosească scrumiere grele, care să nu se răstoarnă uşor, și să nu le golească în coşuri sau în alte locuri în care există materiale inflamabile.

