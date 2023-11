Un bărbat din Australia a ajuns la spital după ce a adus acasă un șarpe pentru a-l arăta copiilor

Din nefericire, a fost vorba de o confuzie deoarece reptila s-a dovedit a fi un șarpe veninos cu cap lat, care seamănă foarte mult cu un piton diamant.

Incidentul a avut loc miercurea trecută în Southern Highlands din New South Wales, după cum a relatat Yahoo! Australia.

Bărbatul era într-o drumeție cu prietenii săi atunci când a văzut reptila și a capturat-o. La scurt timp după, bărbatul a fost mușcat de șarpe, dar nu s-a gândit că starea lui de sănătate se poate agrava, până când a ajuns acasă și a început să se simtă foarte rău.

„Bărbatul a ajuns la spital după ce a vomitat timp de trei ore și i s-a umflat mâna", a scris Ray McGibbon, specialist în herpetologie.

O asistentă de la spitalul Bowral l-a sunat pe McGibbon pentru a obține o identificare a reptilei și pentru a determina tratamentul adecvat. I-a fost trimisă o fotografie a șarpelui, iar acesta l-a identificat ca fiind un șarpe cu cap lat.

„Au găsit urme de venin în organismul bărbatului. După șase ore a fost trimis acasă pentru a se recupera. În acest timp, am luat șarpele de la reședința sa, am aflat locația unde au găsit șarpele și l-am returnat în habitatul său. După ce eu însumi am făcut drumeția și după cât timp a durat, bărbatul a fost extrem de norocos că a reușit să rămână în viață după ce a fost mușcat și injectat cu venin și fără să primească niciun fel de prim ajutor”, a declarat specialistul.

McGibbon a vrut să facă publică această poveste pentru a atrage un semnal de alarmă.

„Așadar, vă rog, dacă vedeți un șarpe sau orice reptilă în sălbăticie, admirați-o în habitatul ei”, a scris el.

Dată publicare: 07-11-2023 18:46