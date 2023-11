Noi detalii despre înfricoșătoarea creatură ”Jǫrmungandr”, care a trăit acum 80 de milioane de ani. Nu se știe dacă era șarpe

Oamenii de știință au numit o specie străveche de șopârlă de mare gigantică, cu "sprâncene furioase" și coadă butucănoasă, după Jörmungandr, un șarpe de mare din mitologia nordică.

Înfricoșătoarea creatură, Jǫrmungandr walhallaensis, a trăit în urmă cu 80 de milioane de ani într-o mare antică din ceea ce este acum Dakota de Nord.

"Dacă ați pune înotătoare pe un dragon Komodo și l-ați face foarte mare, așa ar fi arătat", a declarat într-un comunicat Amelia Zietlow, autoarea principală, studentă postdoctorală în biologie comparată la Școala de absolvenți Richard Gilder a Muzeului American de Istorie Naturală, potrivit Live Science.

Zietlow și colegii săi au descoperit craniul aproape complet, maxilarele, coloana cervicală și câteva vertebre ale unui mosasaur de 7 metri lungime în 2015, în Walhalla, Dakota de Nord.

Echipa a descris monstrul marin într-un articol publicat luni (30 octombrie) în revista Bulletin of the American Museum of Natural History.

Analiza lor a arătat că J. walhallaensis conținea multe dintre aceleași caracteristici ca doi mosasauri cunoscuți: Clidastes, mai mic, și Mosasaurus, mult mai mare, pe care îl precede.

La fel ca și vărul său gigantic, J. walhallaensis a trăit în perioada Cretacicului (în urmă cu aproximativ 145 de milioane până la 66 de milioane de ani) alături de dinozauri și avea înotătoare masive și o "coadă asemănătoare cu cea a unui rechin" care îl ajuta să alunece prin apă.

De asemenea, avea o creastă osoasă pe craniu care semăna cu niște "sprâncene furioase", potrivit comunicatului.

Paleontologii încă nu au ajuns la un acord asupra faptului dacă mosasaurii sunt mai strâns înrudiți cu șopârlele sau cu șerpii.

Cu toate acestea, această specie nou descrisă oferă cercetătorilor mai multe informații despre aceste creaturi marine.

"Pe măsură ce aceste animale au evoluat în acești monștri marini uriași, ele făceau schimbări constante", a declarat Zietlow. "Această lucrare ne aduce cu un pas mai aproape de înțelegerea modului în care toate aceste forme diferite sunt legate unele de altele".

Mosasaurii au fost ultimele mari reptile marine de pe Pământ.

Sursa: Live Science Etichete: , , Dată publicare: 02-11-2023 08:25