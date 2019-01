Un bărbat a vrut să răpească o femeie dintr-o sală de karate. Ce a pățit

Un bărbat care a încercat să răpească o femeie în SUA a avut parte de o experiență neplăcută, după ce victima s-a refugiat într-o sală de antrenamente de karate.

Potrivit CNN, bărbatul ar fi încercat să o forțeze pe acea femeie să urce într-o mașină, însă aceasta a scăpat, după care a luat-o la fugă până când a ajuns la o sală de antrenamente de karate, unde a cerut ajutor.

Bineînțeles, deznodământul acestei povești este ușor de ghicit. Atacatorul a ajuns pe targă, în mașina poliției, după ce a luat bătaie de la un sensei.

Incidentul a avut loc la ora locală 21.00, la Bushiken Karate Charlotte Dojo, potrivit instructorului de karate, Randall Ephraim.

”În sală încă mai erau câțiva copii care urmau să fie luați de părinți, precum și doi elevi care făceau curățenie, când o tânără femeie a intrat și a susținut că cineva încearcă să-i facă rău. La scurt timp, un bărbat mare a intrat în clădire. Nu știam ce vrea, așa că am crezut că se interesează de cursuri. L-am întrebat cum aș putea să-l ajut, iar el a spus că e acolo pentru acea femeie. Ea a insistat că nu îl cunoaște și că el înceasrcă să o ia cu forța.” - a declarat Ephraim.

Sensei-ul a mai spus că i-a cerut bărbatului să plece, însă acesta a replicat că nu pleacă nicăieri.

”Apoi, acesta a încercat să intre pe dojo, împingând agresiv. Am intrat în acțiune apărându-mă, după care l-am dat afară de pe dojo. După ce am ajuns afară, el a încercat să mă atace din nou, așa că am răspuns corespunzător.” a mai spus instructorul de karate.

Potrivit CNN, suspectul ar fi încercat să fie agresiv și cu poliția, înainte să fie arestat. A fost dus la spital, din cauza rănilor.

Deocamdată nu se știe exact în ce stare se află.

