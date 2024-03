Un bărbat a făcut o descoperire neașteptată în grădina din spatele casei, în timp ce își îngropa câinele

Derutat de descoperire, bărbatul a făcut o postare pe Reddit pentru a-i întreba pe utilizatori dacă știu de ce ar putea fi zidul respectiv și dacă ar trebui să continue să sape în jurul lui în cazul în care se dovedește a fi o încăpere ascunsă, relatează Mirror.

„Ne-am îngropat câinele în curtea din spate, care a făcut astăzi 16 ani, și am dat peste acest zid subteran. Chestia a fost găsită într-o curte din nordul statului New York, SUA, la aproximativ un metru adâncime și la 7 metri de casă, care are un subsol, și a fost construită în 1940”, a scris bărbatul pe Reddit.

El a observat că nu ar putea avea nimic de-a face cu alimentarea cu apă, gaz sau electricitate a locuinței sale.

„Indiferent ce este, ar trebui să suni întotdeauna înainte de a săpa pentru a te asigura că nu lovești conducte de gaz etc.”, a scris un utilizator.

După multe cercetări, bărbatul a descoperit în cele din urmă că este o „puț uscat în stil vechi”, o structură subterană care elimină apa nedorită, cel mai frecvent scurgerile de suprafață și apele pluviale.

