A făcut o poză cu femeie la un protest în New York, fără să știe că este o celebritate. Imagini virale

El ar fi făcut o fotografie în timpul manifestațiilor și a vrut să-i ceară contul de Instagram pentru a o eticheta, când și-a dat seama că persoana respectivă este Rihanna, transmite independent.co.uk.

Cântăreața, îmbrăcată într-o geacă de piele și purtând o mască de protecție și o pereche de ochelari de soare, a izbucnit în râs în momentul în care și-a dat seama de situația în care se afla. Imaginile au ajuns rapid virale pe rețelele sociale.

Rihanna giving her Instagram handle to protesters at the #StopAsianHate march in NYC. pic.twitter.com/3g4uG7PPs3